مقتل 3 من الشرطة العراقية بهجوم لداعش في كركوك

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ ساعتين

مقتل 3 عناصر من قوات الشرطة في هجوم مسلح شنه عناصر يرجح أنهم من تنظيم ”داعش“، استهدف موقعًا أمنيًا بمحافظة كركوك شمال العراق، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن“عناصر من تنظيم داعش شنّوا، فجر اليوم، هجومًا مسلحًا على قطاعات الشرطة الاتحادية، في قرية كرحة قازان التابعة لناحية الرشاد، جنوب غرب كركوك، وأن الهجوم أسفر عن سقوط 3 من عناصر الشرطة الاتحادية، وإصابة اثنين آخرين بجراح“.

وشهدت محافظة الأنبار، أمس الجمعة، مقتل وإصابة 9 جنود في الجيش العراقي، إثر هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية في قضاء الرطبة.

وتأتي هذه الحوادث، في ظل تزايد التقارير عن رصد نشاط لتنظيم داعش في العراق وسوريا، فضلًا عن دول أخرى، واتباع التنظيم لتكتيكات جديدة تضمن استمراره وبقاءه.

وشهدت مدن في العراق وسوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات وعمليات لعناصر التنظيم، تزامنت مع تحذيرات من تجميع التنظيم صفوفه من جديد في البلدين.

وفي العراق، بدا نشاط التنظيم أشد وضوحًا، عبر استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في مختلف محافظات البلاد، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد منتسبين في القوات الأمنية، خاصة في محافظات غرب البلاد، وتفجير سيارات مفخخة في بغداد، كما حصل في مدينة الصدر، الأسبوع الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن عناصر داعش يعيدون تنظيم صفوفهم في العراق، بعد 4 سنوات من هزيمتهم في معركة الموصل، حيث تهاجم مجموعات صغيرة من مسلحيهم نقاط التفتيش العسكرية والشرطية، وتغتال القادة المحليين، وتهاجم شبكات الكهرباء والمنشآت النفطية.