شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق العاصمة الفيتنامية أسبوعين وسط ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت فيتنام إغلاق العاصمة هانوي، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم السبت، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "فى إن إكسبريس" المحلية أنه تم إصدار أمر بفرض قواعد التباعد الاجتماعي في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، وأكد رئيس العاصمة تشو نجوك آنه، أنه بموجب القرار يتطلب من سكان المدينة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للحصول على الضروريات الأساسية مثل شراء الطعام أو الأدوية أو العمل في المصانع أو الشركات التى يُسمح لها بالبقاء مفتوحة.

وأضافت أن اللوائح تفرض مسافة تباعد لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء أماكن العمل أو المدارس أو المستشفيات، وسيتم إغلاق غالبية وسائل النقل العام ولن يُسمح بالسفر إلى مناطق أخرى.

وهذه هى المرة الثانية التي تفرض فيها هانوى نظاما صارما للتباعد الاجتماعي ، حيث كانت المرة الأولى في أبريل 2020، واستمر تطبيقه حينها لمدة شهر تقريبًا.

واتخذت السلطات القرار بعد أن سجلت هانوى العديد من الحالات الجديدة التي لا يُعرف لها مصدر واضح، وسجلت المدينة، أمس الجمعة، 70 حالة وهى أعلى حصيلة يومية لها منذ بدء الموجة الجديدة من الإصابات في فيتنام أواخر أبريل.