انت الان تتابع خبر رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد المدرب سولسكاير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي "وقع سولسكاير عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2024، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأوضح إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد "لقد عمل سولسكاير وطاقمه الفني بلا كلل، لوضع أسس النجاح على المدى الطويل".



وتابع "أصبحت نتائج ذلك واضحة بشكل كبير في آخر موسمين، نتطلع جميعًا لرؤية هذا الفريق المثير يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة".

وأضاف "الطريقة التي حققنا من خلالها هذا التقدم، تبعث على السرور، حيث حدث مزج بين المواهب الشابة والصفقات المميزة، ولعبنا كرة قدم هجومية وفقًا لتقاليد مانشستر يونايتد".

وشدد "نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى، أننا نسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة سولسكاير".

وصرح سولسكاير "الكل يعرف شعوري تجاه الفريق. أنا سعيد بتوقيع العقد الجديد. إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد".



ونوه "قمنا ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد بين الشباب وأصحاب الخبرة المتعطشين للنجاح".

وتابع "لدي جهاز فني رائع، ونحن جميعًا على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتنا. يونايتد يريد الفوز بأكبر وأفضل الألقاب، هذا ما نسعى إليه، لقد تطور الفريق داخل وخارج الملعب، ويستمر هذا الأمر خلال المواسم القادمة".

وأتم "لا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل والتواجد في ملعب أولد ترافورد عندما يزدحم بالجمهور".

