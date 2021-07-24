روسيا تسجل نحو 800 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

وأفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء، بأن21952 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (3376 إصابة)، تليها مقاطعة موسكو (2096)، ومدينة بطرسبورغ (1937).



ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 6 ملايين و102469 إصابة، منها 5 ملايين و471956 حالة شفاء، وبلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 153095 حالة.