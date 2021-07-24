نقابة الفانين تعلن تشكيل لجنة تحكيم لمهرجان العراق الوطني للمسرح

وذكر بيان للنقابة ورد لـ الخليج 365، أنه "تم اختيار لجنة تحكيم متميزة للعروض المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان العراق الوطني للمسرح الدورة الأولى (دورة سامي عبد الحميد)، الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، تحت شعار (المسرح حياة)، برعاية من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، للمدة من الأول ولغاية الثامن من آب 2021".وقال مدير المهرجان الفنان حاتم عودة، أن "الفنانة شذى سالم ستتولى رئاسة لجنة التحكيم بالاضافة الى عضوية ليلى محمد ومحمد سيف وباسم قهار ومحمود أبو العباس وكاميران رؤوف وياسر البراك وعواد علي".

وأشار إلى أن "المسابقة الرسمية للمهرجان ستشارك فيها عشرة عروض مسرحية من بغداد والمحافظات، وهناك ثمانية عروض مسرحية موازية خارج المسابقة".

