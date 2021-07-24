شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى: جائحة كورونا كشفت فشل "الإخوان".. ويدعو لإسقاط الغنوشى 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المنذر عميرى، ناشط سياسى تونسى، حركة النهضة -إخوان تونس- مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا كشف فشل حكومة الإخوان الذريع، وأن هناك العديد من القوى السياسية التونسية ستشارك فى دعوات 25 يوليو للمطالبة بحل الإخوان.

وقال "عميرى" في تصريحات لـ"الخليج 365": "حالة اختناق واحتقان يعيشها المواطن التونسي وصلت إلى ذروتها هذه الفترة بسبب عجز الحكومة الإخوانية على التعامل مع جائحة كورونا و تركها للشعب يواجه الموت وحده، ولولا المبادرات المواطنية والتفاف الشعب حول بعضه ومد يد المساعدة لمن يحتاجها لكانت الوضعية اكثر كارثية.

وأوضح أن تونس تحتل المرتبة الاولى عالميا في عدد الوفيات والإخوان مازالوا يناورون من أجل البقاء في الحكم، داعيا راشد الغنوشى بالرحيل، قائلا :"ارحلوا فكل المؤشرات اسقطتكم، فقد عم الفقر والبطالة و الاجرام وافلست المؤسسات العمومية وانهارت المنظومة الصحية، ولهذا ندعو جميع القوى الحية في تونس الى اسقاط هذه المنظومة الفاشلة برمتها يوم 25 جويلية – يوليو - تاريخ إعلان الجمهورية، الجمهورية التي ارتوت بدماء أبنائنا و أجدادنا وهى الجمهورية التضامنية الاجتماعية والجمهورية التقدمية ".

وأكد أن حركة الإخوان في تونس عادوا بتونس قرونا الى الوراء، فانتفضوا لإنقاذ تونس من براثن مغتصبيها ،فلا عاش في تونس من خانها".