الرئيس التونسي يمدد الطوارئ لمدة ستة أشهر

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوم 24 يوليو (تموز).



ويسري التمديد الجديد حتى يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2022 وفق ما ورد في عدد اليوم الجمعة لمجلة الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).

ويملك الرئيس صلاحية إصدار القرار بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان.

وحالة الطوارئ مستمرة في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ونفذه انتحاري موال لتنظيم "داعش" المتطرف مخلفاً 12 قتيلاً في صفوف الأمنيين.