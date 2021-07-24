‏الارياني: مليشيا الحوثي تفبرك مشاهد في جبهة الصومعة للتغطية على علاقتها بالتنظيمات الارهابية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

كشف معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، عن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باجراء مشاهد تمثيلية في جبهة مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، لتضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني والتشويش على علاقتها بالتنظيمات الارهابية.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مصادر ميدانية اكدت قيام مليشيا الحوثي في جبهة الصومعة بنصب اعلام "داعش، القاعدة" في عدد من مواقعها، واجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها، لإثبات انها تخوض مواجهات مع التنظيمات الارهابية، وانها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة‏.

وأكد الارياني، ان هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش، الحوثي" والذي بات معلوم للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه أدوارهم في مقارعة الارهاب‏.

ودعا الارياني المجتمع الدولي لدعم جهود الدولة والجيش في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب مليشيا الحوثي، وتعزيز قدرات الاجهزة الامنية في مواجهة الأنشطة الارهابية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن.