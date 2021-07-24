شكرا لقرائتكم خبر عن آيسلندا تعيد فرض القيود مع ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت آيسلندا عن تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات اعتبارا من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس.

وستمنع التدابير التجمعات العامة لأكثر من 200 شخص، وسيعاد فرض قواعد التباعد الاجتماعي المحددة بمسافة متر وسيتعين على المطاعم الإغلاق في الساعة 11,00 مساء, كما يُسمح للمرافق الرياضية المغلقة أن تعمل بنسبة 75 بالمئة من طاقتها، وسيكون وضع الكمامات في الداخل إلزاميا.

وتعد آيسلندا واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد عن السياح المحصنين.