ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

24 يوليو , 2021
photo Credit: Spuntik
أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
وذكرت صحيفة "Mirror" نقلا عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".
وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل. لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.
وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.
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