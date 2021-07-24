اعصار قادم يهدد منافسات اولمبياد طوكيو

واقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة، في إقليم كانتو، الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.



واتخذت السلطات، التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.

جدير بالذكر ان الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان الموسم الحالي كانت مؤجلة من العام الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.