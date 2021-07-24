طائرة مسيرة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، استهداف طائرة مسيرة لقاعدته في إقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في اقليم كردستان"، لافتا الى أن "الهجوم لم يوقع اصابات أو اضرارا".



وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس".

