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طائرة مسيرة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، استهداف طائرة مسيرة لقاعدته في إقليم كردستان.
وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في اقليم كردستان"، لافتا الى أن "الهجوم لم يوقع اصابات أو اضرارا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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