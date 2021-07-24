كمين محكم يطيح بمبتز الكتروني في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بحوزته مسدس في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة بعد استدراجها وسرقة هاتفها الذي يحتوي صورها الشخصية وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ مبلغ مالي قدره (1000 دولار امريكي) مقابل عدم النشر، وبعد التحري وجمع المعلومات بالوسائل الفنية تم التوصل الى الجاني ونصب كمين محكم بالتنسيق مع المجنى عليها وأخذ الموافقات الأصولية".



وأضافت المديرية، انه "تم القبض على المتهم متلبسا بالجرم المشهود أثناء محاولة استلامه لمبلغ الدفعة الثانية، وقد ضبط بحوزة المتهم سلاح ناري ليتم ضبطه أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٤٥٢) من قانون العقوبات، وفرد أوراق تحقيقية أخرى بحقه وفق أحكام المادة (٢٤ أسلحة) وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".

