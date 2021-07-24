الجيش الإسرائيلي يطارد 5 مهاجرين تسللوا عبر الحدود الأردنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الجيش الإسرائيلي في مطارة لـ5 أشخاص تسللوا، السبت، عبر الحدود الأردنية؛ حيث يعتقد أنهم مهاجرون.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تقوم قوات الأمن بأعمال تمشيط بحثًا عن مشتبه فيهم تسللوا من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل حيث ألقت قوات الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحًا".

وتابع: "تقوم القوات في هذه الساعة بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم".

وبدورها قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحديث يدور كما يبدو عن مهاجرين.

ولم تحدد المصادر جنسية المهاجرين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين اعتقال شخصين من الأفارقة الذين تسللا عبر الحدود اللبنانية بغرض البحث عن عمل.

والخميس أيضًا أعلن الجيش الإسرائيلي، إلقاء القبض على شخصين تسللا من لبنان.