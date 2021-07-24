ماذا قال البيت الأبيض عن الوفد الأمريكي في هايتي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض امس الجمعة إن الوفد الذي أرسله الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هايتي "آمن" بعد سماع أصوات طلقات نارية بالقرب من جنازة جوفينيل مويس رئيس الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: "جميع أعضاء الوفد الرئاسي في أمان في ضوء التقارير عن إطلاق نار خارج الجنازة".

ومضت تقول "نشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات في هايتي".

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الوفد الذي شارك في الجنازة تتقدمه السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد سيعود إلى الولايات المتحدة قبل الموعد المتوقع أصلاً بسبب المخاوف الأمنية.

وقالت توماس جرينفيلد على تويتر: "يستحق الشعب في هايتي الديمقراطية والاستقرار والأمن والرخاء، ونقف معه في وقت الأزمة الراهنة".

وأضافت أن الوفد الأمريكي ناقش الأمور مع قيادة هايتي. ومضت تقول "ندعو الجميع للتعبير عن أنفسهم سلمياً وتجنب العنف".