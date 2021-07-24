مجلس الأمن الدولي يدين الرئيس التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_السعودية نيوز

وافق مجلس الأمن الدولي امس على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية".



كما دان مجلس الأمن "الأفعال الأحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحسب دبلوماسيين في النص المعتمد والذي يفترض تبنيه رسمياً خلال اليوم.

ودان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو (تموز) 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، معرباً عن أسفه العميق لهذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة".