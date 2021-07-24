شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى زوجة الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب إرادة جيل، زوجة الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

وتوفيت في ساعة متأخرة من مساء أمس زوجة الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها اليوم من مسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة عقب صلاة الظهر.