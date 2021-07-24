شكرا لقرائتكم خبر عن دارسة حديثة ترصد إنجازات الدولة المصرية بمجال السياحة خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز "رع" للدرسات الاستراتجية الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "شهد قطاع السياحة فى مصر تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع المزيد من النمو مع التطبيق لنظام التأشيرة الإلكترونية والذى امتد يشمل 74 جنسية حول العالم فى 7 يوليو 2021، واقتراب موعد إعلان الجمهورية الجديدة مع افتتاح إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية وعددا من المطارات الدولية فى أنحاء الجمهورية، واستئناف حركة الطيران بين بين مصر وروسيا بشكل كامل وذلك فى ظل تجاوز أعداد السائحين الروس فى مصر 2.5 مليون سائح قبل توقف حركة الطيران".

وأشارت الدراسة، إلى أنه من الأمور التي يمكن أن تساعد أيضًا على دفع قاطرة النمو بهذا القطاع ما يلى:

وضع استراتيجية قومية للاستفادة من الصحراء المصرية في الترويج السياحي، لاسيما وأن سياحة الصحاري تختلف عن أنواع السياحة الأخرى، حيث إن 90% من سائحيها معروفون بكثرة إنفاقهم، لأنها سياحة مقامة على فكرة الرغبة في الاختلاء بالنفس.

تدريب العاملين فى هذا القطاع على مهارات عديدة تتعلق بكيفية التعامل مع الثقافات المختلفة للسائحين والاتصال ومهارات العمل الجماعي ومهارات القيادة ومهارات التعامل مع ذوى الطبائع الصعبة وغيرها من المهارات الضرورية.

قيام الفنادق بمزيد من الاستثمار في قطاع التقنيات المتطورة والأنظمة الجديدة للحفاظ على معايير سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت، فبحسب بعض الدارسات نحو 68% من الزائرين لن يعودوا إلى فندق لديه اتصال ضعيف بشبكة الإنترنت

تجديد كافة الأماكن الأثرية والمتاحف بمصر، والترويج للسياحة المصرية من خلال تسجيل فيديوهات لجولات افتراضية للوجهات السياحية المختلفة مترجمة بكل لغات العالم وإتاحتها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الترويجية بالدول المصدرة للسياحة المصرية وكذلك الأسواق الناشئة.

الإسراع من تفعيل صندوق الاستثمار السياحى، المعلن عنه منذ عام 2014، وتتلخص مهمته فى إنعاش صناعة السياحة، من خلال إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية، دون فرض أعباء إضافية على الدولة.

تشجيع الاستثمار السياحي بكل أنواعه سواء النقل السياحي أو الفنادق والقرى والأماكن الرياضية والترفيهية بالتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والمستثمرين في قطاع السياحة

المتابعة المستمرة لاستغلال فرص استضافة الفرق العالمية.

الاستمرار فى تعزيز الإجراءات الخاصة بتأمين المطارات.

التوسع في عمل معارض مؤقتة للآثار المصرية بشكل دوري للترويج للسياحة المصرية، ومساواة رسوم المطارات المصرية بالمطارات فى الدول المنافسة.

