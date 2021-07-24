شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أهداف "حياة كريمة" فى التعليم.. إنشاء 14 ألف فصل وتطوير 25% من المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى مجال التعليم بالاهتمام الكبير من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف لتطوير وإنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية مع استهداف إقامة 14 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.

ونستعرض بالأرقام مستهدفات المبادرة فى قطاع التعليم:

إنشاء 14 ألف فصل جديد.

رفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة.

تخفيض كثافة الفصول.

تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1250 مبنى قائم.

ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.

ويعد هذا المشروع التنموى غير المسبوق، بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، وهو ما جعل الحكومة تضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، والتى من خلالها يتم بشكل يومى مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.