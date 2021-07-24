6 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، 6 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بواقع غرفة مركزية بديوان المديرية، و 5 غرف في الإدارات التعليمية.

وترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بجميع الإدارات التعليمية لأداء امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات.