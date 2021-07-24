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10729 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، خوض 10729 طالبًا وطالبة امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي بالثانوية العامة، اليوم السبت.

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة، وأعمال التعقيم والتطهير، ونظافة الحمامات، وتوفير المطهرات، والاتفاق على آلية تنظيم دخول وخروج الطلاب، إلى جانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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