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السعودية: وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توفي رجل ووالدته وابنته في مركز قيا بجنوب شرق منطقة الطائف في ، جراء سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة، شملت أجزاء متفرقة من المركز، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن السحب الممطرة الغزيرة سبقتها عاصفة رملية، حيث أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار، في حين جرفت السيول مركبة كان يستقلها الرجل ووالدته وابنته وقضوا غرقًا في أحد الأودية، فيما جرى إنقاذ آخرين.

وعلى إثر ذلك، انطلقت عمليات البحث والإنقاذ عن طريق الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية.

وباشرت بلدية قيا بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، وتعاملت مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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