بدء امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة "علمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأ طلاب الثانوية العامة -علمي- أداء امتحان الفيزياء، منذ قليل، ويستمر حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد".

كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها".

وأكدت الوزارة إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.