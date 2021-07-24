إزالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمحافظة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أزالت الوحدة المحلية بمدينة أرمنت جنوبي محافظة الأقصر، مخالفة تعدٍ على أرض زراعية، قام بها أحد المخالفين مستغلًا عطلة عيد الأضحى.

وأوضح العميد عبدالله عاشور، رئيس مدينة أرمنت، إن المخالفة عبارة عن تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ١٢٠م٢ بناحية قرية السلام، والإزالة جرت في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، مع التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.