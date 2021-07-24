بعد تسجيل أول وفاة.. ريو دي جانيرو تستعد لموجة من سلالة "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو- (د ب أ):

حذر مسؤولون في ريو دي جانيرو، أمس الجمعة، من أن سلالة "دلتا" ربما تنتشر سريعا، بعد تسجيل أول حالة وفاة، ناجمة عن السلالة شديدة العدوى بالمدينة.

وقال دانيال سورانز، وزير الصحة بالمدينة أمام مؤتمر صحفي "يُتوقع أن تصبح سلالة دلتا قريبا المهيمنة بالمدينة".

ومددت المدينة القيود، بما في ذلك ارتداء كمامات إجبارية، حتى 9 أغسطس المقبل.

وتم تسجيل 4 وفيات يوم الخميس لها صلة بسلالة "دلتا" في "ريو دي جانيرو". ولم يتم تطعيم الأشخاص الأربعة، الذين توفوا خارج المدينة، بشكل كامل.

وحتى الآن، كانت سلالة "جاما" المهيمنة بالمدينة البرازيلية.

واكتُشفت سلالة "دلتا" أولا في الهند وينظر إليها بوصفها معدية بشكل كبير. وطبقا لتوجهات حالية، ستصبح السلالة المهينة بمختلف أنحاء العالم، في الأشهر المقبلة.

وبشكل إجمالي، تم تأكيد إصابة أكثر من 19.1 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، التي بدأت التطعيمات في يناير الماضي. وتوفي أكثر من 534 ألف مريض بسبب الفيروس.