السعودية.. قتيلان و3 إصابات بإطلاق نار في منطقة الشرقية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرين بحادث إطلاق نار في المنطقة الشرقية بالسعودية، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على أطراف الحادث الذي وقع في محافظة الخفجي، حسب ما أعلنت الشرطة السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، إن الجهات الأمنية في الخفجي باشرت بلاغا عن إطلاق نار بين خمسة مواطنين في العقدين الثاني والرابع من العمر، لخلاف سابق بينهم.

وأسفر إطلاق النار عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما تستكمل الشرطة إجراءاتها لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وذكر حساب الأمن العام، على تويتر، أن الجهات الأمنية قبضت على أطراف الحادثة، بينما لم تتضح هوية القتلى حتى الآن.