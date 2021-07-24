بشكل استثنائي.. فيسبوك يسمح بنشر “الموت لخامنئي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 24 - يوليو - 2021 10:36 صباحًا

قال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيسمح وبشكل استثنائي نشر عبارة “الموت لخامنئي”، استجابة لمطالب النشطاء بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان..

أكد فيسبوك أنه سيسمح للمستخدمين بنشر عبارة “الموت لخامنئي”، بالإضافة إلى رفع فيديوهات لأشخاص يرددون تلك العبارة، لفترة محدودة، وفقا لما نقل موقع “فايس”.

وقال فيسبوك إنه سيتيح ذلك لمستخدميه بشكل استثنائي، ولمدة لا تتجاوز الأسبوعين، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تعيشها إيران، خصوصا في محافظة خوزستان (جنوب غرب) بالارتباط مع قطع السلطات المياه عن المنطقة.

وشهدت الاحتجاجات مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى ضابط في الشرطة، وفقا للتقارير.

كما تحدث التلفزيون الرسمي عن مقتل شخص ليل الخميس الجمعة خلال “أعمال شغب” في محافظة لورستان (غرب)، في أول إعلان عن أحداث في محافظة غير خوزستان منذ بدء الاحتجاجات.

وأتت خطوة فيسبوك بعد منشورات قام ناشطون برفعها على منصة “إنستغرام”، وقام التطبيق بحذفها، ما أثار شكواهم ودفعهم لتوضيح حقيقة ما يجري في إيران للقائمين على المنصة.

وتجاوب فيسبوك مع شكاوى النشطاء، وقال إن عبارة “الموت لخامنئي” تخالف معاييره وتحرض على العنف.

ونقلت خدمة “مذر بورد” التابعة لموقع “فايس” عن متحدث باسم فيسبوك قوله “نحن على دراية بأن عبارة الموت لخامنئي يتم استخدامها (..) للنقد والاحتجاج ضد الحكومة، وليست تهديدا عنيفا”.

وأكد فيسبوك “إعادة المنشورات التي تم حذفها في البداية”.

ويعيد الموقف الحالي إلى الذاكرة الطريقة التي تصرف بها فيسبوك، منذ أشهر قليلة، عندما تجاوب مع مطالب ناشطين فلسطينيين استنكروا حذف منشورات تحوي كلمة “الأقصى”، والتي أوضح الموقع آنذاك أنه كان قد حذفها بسبب اختلاط الاسم مع اسم منظمات يعتبرها محظورة، وسمح فيسبوك لاحقا باستخدام الهاشتاغات المرتبطة بالحدث.