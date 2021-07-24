اخبار العالم

أمريكا تشن ثاني ضربة جوية في الصومال خلال أسبوع

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أمريكا تشن ضربات جوية في الصومال

شنت الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ضربة جوية استهدفت حركة “الشباب” المتطرفة في الصومال.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن الضربة نفذت لدعم القوات الصومالية الشريكة، وبالتالي سمح بها بموجب تفويض حالي من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، سيندي كينغ، أن الضربة الجوية نفذت بواسطة القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وطالت إقليم غالمودوغ وسط الصومال.

وأضافت كينغ أنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لحماية أمن العمليات.

وكانت الضربة الجوية السابقة، والتي نفذت الثلاثاء، هي الأولى في الصومال منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير.

وسحبت الولايات المتحدة معظم قواتها من الصومال في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، ونقلتها إلى بلدان مجاورة، حيث تقدم المشورة والمساعدة عن بعد للقوات الصومالية في مواجهة حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف.

وتخوض حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي منذ سنوات قتالا ضد القوات الاتحادية للصومال.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا