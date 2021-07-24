فنزويلا: انتهاك طائرة عسكرية أمريكية لأجواءنا “استفزاز سافر”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت فنزويلا إن طائرة عسكرية أمريكية انتهكت الأجواء الفنزويلية في المنطقة على الحدود مع كولومبيا.

وقالت القوات المسلحة الفنزويلية في بيان لها، الجمعة، إن طائرة من طراز “سي 17” تابعة للقوات المسلحة الأمريكية دخلت الأجواء الفنزويلية لمدة 3 دقائق في جبال بيريخا بولاية زوليا بغرب فنزويلا.

ووصفت فنزويلا الحادث بأنه “استفزاز سافر”، مضيفة أن القوات الأمريكية تقوم بالاستطلاع في أجواء فنزويلا.

وأكد البيان أن القوات الفنزويلية “لا تستبعد أعمالا عدائية محتملة تنتهك سيادتنا ووحدة أراضينا”.

ولم تعلق الولايات المتحدة على الفور على بيان القوات الفنزويلية بشأن انتهاك أجواء البلاد.