فنزويلا تعلق على انتهاك أمريكي لمجالها الجوي.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

نددت فنزويلا بـ"انتهاك" طائرة "نقل عسكرية" أمريكية "لمجالها الجوي" الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الواقعة كانت شمالي البلاد عند الحدود الكولومبية.



وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية تندد بانتهاك طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، للمجال الجوي الفنزويلي، وهي واقعة حدثت الخميس 22 يوليو/تموز"، متحدثا عن "استفزاز صارخ".

وأشار البيان الى أن الطائرة بقيت في المجال الجوي الفنزويلي "ثلاث دقائق"، بين الساعة "20,47 و20,50" وقطعت مسافة بلغت "14 ميلا بحريا فوق المنطقة الغربية من سييرا دي بيريجا"، مؤكدا أن طائرات أمريكية "انتهكت" المجال الجوي الفنزويلي "21 مرة" هذا العام.

وتؤكد كراكاس أن هذا "الانتهاك" يأتي "في إطار تدريبات عسكرية" في كولومبيا.

كانت القوات الكولومبية أعلنت في 16 تموز/يوليو أنها تجري مناورات جوية مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية.

وقالت فنزويلا إنها لا "تستبعد أي أعمال عدائية أخرى" تقوض "سيادتها" و"وحدة أراضيها"، متهمة تلك القوات بتنفيذ "عمليات استطلاع للمجال الجغرافي الفنزويلي".

وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوامر" للجيش "بالرد بقوة على أي عدوان".

ولم تعد فنزويلا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وكولومبيا، خصميها الرئيسيين على الساحة الدولية.