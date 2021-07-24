شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 125 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجهت فرق الإنقاذ في الهند صعوبات أثناء الخوض في الوحل والركام اليوم السبت للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في البلاد إلى 125 قتيلا.

ويقول خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما. وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على مئات الآلاف من الناس كما أن ثمة مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.