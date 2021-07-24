شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تكشف لغز مقتل عجوز في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة إنها ضبطت نجل امرأة تبلغ من العمر 80 عاما عثر عليها مقتولة يوم الأربعاء.

وتم العثور على المرأة ، ماريا سباديني ، ميتة في منزلها بالقرب من فيرونا صباح الأربعاء مع سكاكين مطبخ بارزة من ظهرها. وقالت الشرطة إنها تعرضت لهجوم "شرس" كما يتضح من الطعنات العديدة التي أصابت أجزاء مختلفة من جسدها. واعترف ابنها البالغ من العمر 52 عامًا ، بقتلها بعد أن أخبر الشرطة في البداية أنه وجدها على هذا النحو.