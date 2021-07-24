شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان .. مكافآت نقدية للأطباء لتسريع برنامح التطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليونانية تقديم مكافآت نقدية للأطباء والصيادلة الذين يجرون التطعيمات ضد كوفيد-19 في محاولة لتسريع برنامج التطعيم على مستوى البلاد وسط انتشار متغير دلتا الأكثر عدوى.

وصرح وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية الجمعة- بأن مقدمي الرعاية سيتلقون 10 يورو عن كل تطعيم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة لمقدمي الخدمة 20 يورو لكل جرعة يتم إعطاؤها في عيادتهم و 50 يورو لكل لقاح يؤخذ في المنزل للأشخاص لغير القادرين على مغادرة أسرتهم بسبب المرض أو الإعاقة.