انت الان تتابع خبر القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في اربع محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على ثمانية متهمين في مناطق متفرقة من البلاد.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من ألقاء القبض على 8 متهمين في مناطق متفرقة من البلاد".
وأضافت، انه "تم القبض على ثلاثة متهمين في كل من بغداد، وكركوك، ومتهم في محافظة الأنبار، وآخر في واسط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي ليتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".
وأضافت، انه "تم القبض على ثلاثة متهمين في كل من بغداد، وكركوك، ومتهم في محافظة الأنبار، وآخر في واسط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي ليتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".