القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في اربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من ألقاء القبض على 8 متهمين في مناطق متفرقة من البلاد".

وأضافت، انه "تم القبض على ثلاثة متهمين في كل من بغداد، وكركوك، ومتهم في محافظة الأنبار، وآخر في واسط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي ليتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".

