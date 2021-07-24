الوسط الرياضي في الكويت يفجع برحيل حارس مرمى شاب

وتوفي الحسيني، امس الجمعة، إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال قضائه إجازته الصيفية خارج الكويت.

ونعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحسيني، وقال في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص التعازي والمواساة إلى الأسرة الرياضية وإلى عائلة الحسيني الكرام لوفاة حارس مرمى نادي السالمية، سطام الحسيني، رحمه الله".



ومن جانبه، نعى أسطورة الكرة الكويتية وعميد لاعبي العالم (185 مباراة دولية)، بدر المطوع، الحسيني في تغريدة قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله أخوي سطام الحسيني، الله يرحمه، ويغفر له يا رب، ويسكنه فسيح جناته".

وكان الحسيني، الذي بدأ مسيرته مع نادي الجهراء قبل أن ينتقل إلى نادي السالمية، أحد أبرز الحراس في الدوري الكويتي في السنوات القليلة الماضية، كما سبق له خوض تجربة احترافية قصيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.

