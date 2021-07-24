الهند.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود الارتفاع

وجاء في البيان، انه "تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخر بسبب هذا المرض الفيروسي، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016".

وكانت السلطات الصحية الهندية قد سجلت أمس الجمعة 35342 إصابة جديدة بكورونا.

