انت الان تتابع خبر اول ميدالية ذهبية في اولمبياد طوكيو من نصيب الصين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-24 | 08:30
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توجت الرياضية الصينية يانغ يان، اليوم السبت، بأول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو بعد أن نالت لقب بندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار في الرماية.
وحققت يانغ رقما أولمبيا بتسجيل 251.8 نقطة، بينما حصلت الروسية أنستازيا غالاشينا على المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية للسويسرية نينا كريستن.
وكانت غالاشينا تتصدر السباق نحو الميدالية الذهبية حتى الجولة الأخيرة قبل أن تنهار تحت الضغط وتسجل 8.9 نقطة، وهو أقل رصيد لها طوال المنافسات، لتصل في النهاية إلى 251.1 نقطة.
وردت يانغ بتسجيل 9.8 نقطة في المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية وتسجل رقما أولمبيا.
وكانت غالاشينا تتصدر السباق نحو الميدالية الذهبية حتى الجولة الأخيرة قبل أن تنهار تحت الضغط وتسجل 8.9 نقطة، وهو أقل رصيد لها طوال المنافسات، لتصل في النهاية إلى 251.1 نقطة.
وردت يانغ بتسجيل 9.8 نقطة في المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية وتسجل رقما أولمبيا.
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