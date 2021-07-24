"تدوينة" عن الأضاحي تنتهي باستقالة عضو بلجنة ملكية أردنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت أزمة وفاء الخضراء عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن بقبول استقالتها بعد تصريح مثير للجدل حول الأضاحي.

واختيرت الخضراء في يونيو/حزيران الماضي عضوا في لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن المتحدث باسم اللجنة مهند مبيضين تأكيده أن "الاستقالة جاءت بعد دراسة للواقع وللظرف المتحقق بعدما نشرته الخضراء والتي قدمت استقالتها للرئيس ثم رفعها الرئيس للملك عبد الله الثاني وتمت الموافقة عليها".

وقبل أيام، نشرت العضو المستقيلة عبر حسابها على فيسبوك تدوينة قالت فيها: "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي بها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وأضافت: "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

وتعرضت الخضراء لموجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه التدوينة ما انتهى بتقديمها استقالتها.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الماضي، وجه العاهل الأردني رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتتولى اللجنة مهمة وضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.