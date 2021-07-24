«خليك دوغري.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس».. فيديوهات للسيسي استحوذت على اهتمام المصريين بعيد الأضحى منها : «الرئيس والمجند»

الشارقة - اميمة ياسر - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسرتين ومجند بالقوات المسلحة أثناء جولته بالدراجة وسط الحراسة الخاصة به التي كانت تقود دراجات بجواره في مدينة العلمين بأسرتين ومجند بالقوات المسلحة.

وشغلت فيديوهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، اهتمام المصريين في عيد الأضحى المبارك، خاصة أنه التقى بأسرتين ومجند بالقوات المسلحة أثناء جولته بالدراجة وسط الحراسة الخاصة به التي كانت تقود دراجات بجواره.

الفيديو الأول: السيسي والمجند.. وحديث المكتبة

وتابع المصريون تعليقات الرئيس السيسي للمجند أيمن قنديل خاصة تعليق «خليك دوغري.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس» حيث طلب الرئيس من المجند أن يفصح عن طلبه فطلب منه وظيفة تكون له بعد أن ينتهي من الخدمة العسكرية الإلزامية والمقرر انتهاءها العام المقبل، فأمر له السيسي بعقد ملك لمكتبة كبيرة له عندما أخبره أنه يعمل في مجال المكتبات ولديه مكتبة صغيرة يعيش من مكسبها.

السيسي للمواطنين: العلمين الجديدة حلوة بيكم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مدينة العلمين الجديدة، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين للرئيس السيسي عن سعادتهم بمدينة العلمين، وقالوا للرئيس: «المدينة جميلة أوي أوي»، فيما رد السيسي: «حلوة بيكم».

وقال مواطن آخر: «حلوة المدينة يا ريس، حلوة أوي»، ورد السيسي خلال الجولة: «حلوة بيكم إنتم، ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها، لازم تنبسطوا وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها»، فردت مواطنة: «اللي حصل ده عمل عظيم»، فرد السيسي: «ده بفضل الله سبحانه وتعالى».

وقالت مواطنة للرئيس: «ربنا يخلي حضرتك يا فندم»، ورد الرئيس: «ويخلي حضرتك، أهلا وسهلا بيكم»، فيما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للأطفال، قائلًا: «أهلا وسهلا بيكم»، موجهًا حديثه لأحد الأطفال: «إنت اسمك إيه» فرد: «اسمي آدم»، ومازحه السيسي: «في سنة كام يا آدم» قبل أن ينهي جولته.

السيسي يسأل مواطن عن أحواله

والتقى السيسي بأسرة ثانية لعامل من محافظة القليوبية ويعمل في العلمين الجديدة وسأله السيسي عن راتبه والذي قال له «مستورة والحمدلله» ووجه السيسي سأل آخر له عن طبيعة السكن الذي يسكن فيه فرد عليه المواطن بأنه بيته ملك يعيش فيه منذ فترة، بعده سأله عن المراحل التعليمية التي يدرس فيها أبناؤها فأجابه إن ابنته «رحمة» تدرس في الصف الأول الابتدائي أما «جنة» تدرس في الصف الثالث الابتدائي. حسبما نشر موقع "الوطن".