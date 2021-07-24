محادثات جديدة بين موسكو وواشنطن تهدف إلى تحقيق استقرار العلاقات

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

تُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، للمرّة الثانية خلال شهرين، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوتّرة، حسب ما أعلن مسؤولون "الجمعة".



وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنّ الحوار حول "الاستقرار الاستراتيجي" الذي تمّ الاتّفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 يونيو بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها يوم "الأربعاء".

وأضافت الوزارة في بيان "نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر".

وسترأس نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي سيضمّ بوني جينكينس التي تمّ أخيراً تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.

ويأتي الاجتماع وسط توتّرات على جبهات عدّة بين البلدين.

وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات الأمريكيّة.