زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب العاصمة الفلبينية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

ضرب زلزال بقوة 6.7درجات على مقياس ريختر العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم القريبة منها اليوم "السبت "إلا أنه ليس من المتوقع حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، حسبما قال علماء الحكومة.



وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة كالاتاجان في إقليم باتانجاس "93 كيلومترا" جنوب مانيلا.

وأوضح المعهد أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجة ضربت نفس المنطقة بعد ثماني دقائق من وقوع الزلزال.

وقال مدير المعهد ريناتو سوليدوم إنه ليس من المتوقع حدوث موجات تسونامي بسبب الزلزالين اللذين كان مركزهما على عمق 100 كيلومتر.

وصرح سوليدوم لمحطة إذاعية قائلا "عندما يقع زلزال على هذا العمق، لا نتوقع ضرراً كبيراً منه أو أن يتسبب في حدوث تسونامي، ولكن ستكون هناك هزات ارتدادية".

يذكر أن الفلبين تقع على حلقة النار في المحيط الهادئ حيث تحدث 90 % من زلازل العالم.