أستراليا توافق على استخدام لقاح فايزر/بيونتك لتطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاماً

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

وافقت السلطات الطبية الأسترالية على استخدام لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وفقا لما أخبر به وزير الصحة الأسترالي جريج هانت وسائل الاعلام الجمعة.



وقال هانت لبرنامج صنرايز:"وافقت إدارة السلع العلاجية بعد منتصف الليل على استخدام لقاح فايزر لمن هم بين 12 إلى 15 عاما".

وتابع الوزير أن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين ستنظر بعد ذلك في هذه الموافقة.

يشار إلى أنه قد تم سابقا الموافقة على تقديم اللقاح لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر. وستكون هناك حاجة للحصول على الجرعتين، تفصلهما مسافة 21 يوما على الاقل.

وتواجه الحكومة الاتحادية الأسترالية انتقادات متزايدة بسبب بطء وتيرة التطعيم في الوقت الذي لا يزال أكثر من نصف سكان البلاد يخضعون حاليًا لحالة الإغلاق بسبب تفشي المرض في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وساوث أستراليا.

وتمكنت البلاد من كبح الجائحة إلى حد كبير من خلال فرض قيود صارمة للغاية، تضمنت الإبقاء على حدودها الدولية مغلقة مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، لكن السلالة دلتا شديدة العدوى تفوقت على تلك القيود خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، أكثر من32 الف حالة إصابة و 915 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وتم تقديم أكثر من6ر10 مليون جرعة لقاح حتى الآن في البلاد، وفقًا للأرقام الصادرة الخميس.