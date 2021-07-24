شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تتسبب في إجلاء الآلاف من العاصمة الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت السلطات الفلبينية آلافا من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة، اليوم السبت، بعد أن أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر العاصمة والأقاليم المجاورة بالمياه بعد تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، إنه تم نقل 14023 شخصا معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا إلى مراكز إجلاء.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة "هاري روك" في بيان: "نطلب من سكان المناطق المتضررة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ اجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية".