شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. منافسات «أولمبياد» طوكيو مهددة بالتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه المنافسات الرياضية التي تشهدها أولمبياد طوكيو الأسبوع الجاري، إمكانية التوقف بعد اقتراب إعصار من أكبر جزيرة في اليابان اليوم السبت.

واقترب الإعصار الثامن الذي تشهده اليابان هذا العام من هونشو، وهي أكبر جزيرة في اليابان، فيما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وصول الإعصار إلى اليابسة في إقليم كانتو، الذي يضم العاصمة طوكيو، بحلول الثلاثاء المقبل.

واتخذت السلطات التدابير اللازمة من أجل الاستعداد للإعصار، بحسب ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد.