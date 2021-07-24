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ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - كشف أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
وذكرت صحيفة "Mirror" نقلا عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.


لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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