دولة الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات أنها شريك فعّال في تعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي.



والتقى الدكتور أنور قرقاش، مع روزماري ديكارلو، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، حيث وصف الاجتماع في تغريدة على «تويتر» بأنه «بنّاء ومثمر». وأضاف معاليه «الإمارات وهي تستعد لتبوؤ مقعدها في مجلس الأمن، شريك فعّال في تعزيز السلام والاستقرار في النظام الدولي».

وتتطلع دولة الإمارات، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، إلى العمل مع شركائها في الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حلول للتحديات الحالية، واستشراف آفاق مستقبل واعد للأجيال القادمة، والاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ترسيخ دعائم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.