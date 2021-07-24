سياسي تركي يؤكد أن البرلمان أصبح أداة أردوغان للموافقة على قوانينه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد نائب رئيس حزب الخير التركي، لطفو تُركان، أن البرلمان التركي لم يعد له أي تأثير في المشهد السياسي، قائلًا «إذا سن البرلمان 80 قانونًا، وأصدر الرئيس التركي بمفرده 80 مرسومًا قانونيًا، فإن هذا البرلمان لم يعد له أي تأثير، أصبح البرلمان هو سلطة الموافقة على المراسيم الصادرة عن القصر».



وقال في مؤتمر صحفي، إن «القوانين التي أصدرناها في الفصل التشريعي الماضي لم تحل أي مشكلة لهذا الشعب، وكأن المشاكل التي نتحدث عنها لشعب زيمبابوي، إن قضايا تركيا والقصر تتعارض مع بعضها البعض»، وفقًا لموقع «تي 24» التركي.

وأكد أن القوانين التي يسنها البرلمان تبعد تركيا عن النظام الديمقراطي، وتجعلها أقرب إلى البلدان التي يحكمها النظام الاستبدادي، قائلًا «قرر البرلمان مد حالة الطوارئ لعام آخر، أتمنى لو كنا ناقشنا صرف علاوة لأفراد الشرطة والأئمة والعاملين بقطاع الصحة، كنا سندخل عطلة العيد بتعب لطيف».