شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مبادرة حياة كريمة.. أبرزها خدمة الإنترنت فائق السرعة بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المعلومات الهامة بشأن مبادرة حياة كريمة وردت في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع حياة كريمة ،تضمنت تفاصيل عن استحداث اليات غير مسبوقة لتطوير الريف المصري وفيما يلى نستعرض عدد منها كما وردت في كلمة الدكتور مصطفى مدبولى:

- سيدخل مشروع حياة كريمة الصرف الصحى، في 1148 قرية جديدة

-يستهدف مشروع حياة كريمة استدامة المياه فى كل القرى المصرية، وإنشاء 51 محطة جديدة، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة

-4 ملايين وحدة سكنية ستشملها خدمة الغاز الطبيعى

-سيتم مد 16 ألف كيلو متر طولى غاز طبيعى، ويستهدف المشروع توصيل الغاز لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية-

-خدمة الإنترنت فائق السرعة ستدخل قرى الريف المصري

-يستهدف المشروع تحسين شبكات المحمول

-من المقرر تبطين 2500 كيلو من الترع تم الانتهاء من 900 كيلو متر.

-يستهدف المشروع إنشاء مجمعات زراعية حديثة بجانب إنشاء مراكز لتجميع الألبان لخدمة المزارع المصرى

-يستهدف المشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية في القرى والذى سيعادل الوزارات الجديدة التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة،