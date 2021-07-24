شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات المنضمة إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال احتفالية "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويضم حتى الآن 21 ألف متطوع، بينهم 6510 فتيات و14490 شابا.

يعد اتحاد شباب الجمهورية الجديدة تجمــعا شــبابيا مــصريا يضــم مختلــف الفئــات الشــبابية تحــت مظلــة واحـدة، يهـدف إلـى توحيـد مجهـودات العمـل المجتمعـي والتنمـوي فـي إطار رؤيـة مصـر 2030، وسياســات الدولــة المصريــة لبناء الجمهورية الجديدة.

يضــم اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة عــددا مــن الكيانــات الشــبابية، والمبــادرات والحــركات المعنيــة بالعمــل العــام، والتنميــة المجتمعية والسـياسية، والتجمعات الـشبابيـة; يـأتي في مـقـدمتها:

مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

متطوعو حياة كريمة

كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

منتدى شباب العالم

المؤتمرالوطنى للشباب