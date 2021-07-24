اليوم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان الفيزياء للشعبة العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" دون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير والذي ينتهي 2 أغسطس.​